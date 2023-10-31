https://news.day.az/sport/1610781.html Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
Нападающий американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football, передает Day.Az.
Месси является рекордсменом по победам в премии, на его счету теперь восемь наград.
Ранее аргентинец становился обладателем "Золотого мяча" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.
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