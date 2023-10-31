Назван лучший вратарь года

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес и английской "Астон Виллы" был назвал лучшим вратарем года по версии журнала France Football, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Церемония вручения награды прошла в понедельник, 30 октября, в парижском музыкальном театре "Шатле". В списке претендентов он обошел Яссина Буну из сборной Марокко, Тибо Куртуа ("Реал Мадрид"), Эдерсона ("Манчестер Сити"), Марк-Андре Тер Стегена ("Барселона").

В прошлом году Мартинес в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В решающем матче турнира в Катаре команда одержала победу над Францией. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина - 4:2.

Издание France Football учредило премию лучшему вратарю в сентябре 2019 года. Приз получил имя Льва Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать "Золотой мяч".