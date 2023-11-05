АПЛ расследует трансферы футболистов из «Анжи» в «Челси»

Английская премьер-лига (АПЛ) проводит расследование, связанное с обстоятельствами перехода форварда Самюэля Это'О и полузащитника Виллиана из махачкалинского "Анжи" в лондонский "Челси". Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что при подписании контрактов с игроками в 2013 году англичане совершили некие тайные выплаты российским организациям, не связанным с футболом. На это обратили внимание нынешние владельцы "Челси". При этом отмечается, что Виллиан и Это'О вряд ли были в курсе тонкостей оформления их переходов.

26 мая 2022 года стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович, владевший "Челси" с лета 2003-го, продал команду консорциуму Тодда Боэли. Отмечалось, что сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов.

"Челси" заплатил за Виллиана 35,5 миллиона евро. Это'О присоединился к синим на правах свободного агента.