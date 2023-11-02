Футболиста турецкого клуба наказали за фастфуд
Футболиста "Галатасарая" Танги Ндомбеле исключили из состава клуба за фастфуд. Об этом сообщает Fotospor, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как передает источник, ночью после матча с "Баварией" (1:3) в Лиге чемпионов полузащитник заказал в отель большой бургер, картофель и колу. Об этом узнал главный тренер команды Окан Бурук и решил наказать игрока - тот не сможет играть, пока не похудеет.
Отмечается, что у футболиста и ранее были проблемы с лишним весом. На базе клуба он ел специально приготовленную для него еду, а дома питался нездоровой пищей.
Ндомбеле перешел в "Галатасарай" 4 сентября 2023 года. Он выступает в Турции на правах аренды из "Тоттенхэма". Всего хавбек провел семь матчей за "Галатасарай", не отметившись результативными действиями.
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