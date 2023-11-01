Я тренируюсь и много работаю над собой, чтобы на соревнованиях демонстрировать высокие результаты.

Об этом сказала в среду Trend участница 7-го чемпионата Азербайджана и открытого Первенства Баку по аэробной гимнастике, спортсменка Марьям Топчубашева, выступающая в возрастной категории "пре-юниоры", передает Day.Az.

"На текущих соревнованиях выступаю только в индивидуальной программе. Подготовка к чемпионату Азербайджана прошла на высоком уровне, мы ездили на учебно-тренировочные сборы, проводили по две тренировки в день", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Гимнастка рассказала, что ее мечта - стать чемпионкой мира по аэробной гимнастике.

"Хочу добиться самых высоких результатов в спорте. Участие в национальных соревнованиях помогает мне проверить свои силы, отточить спортивное мастерство", - добавила она.

Отметим, что в течение двух дней (первого и второго ноября) в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку проходят соревнования 7-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по аэробной гимнастике, а также 28-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по акробатической гимнастике.

В соревнованиях по аэробной гимнастике принимают участие 110 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya", Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

В 28-м чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по акробатической гимнастике участвуют 68 спортсменов (воспитанники клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, спортивного клуба "Нефтчи", Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13 Низаминского района).