11 азербайджанских дзюдоистов будут состязаться на чемпионате Европы

Обнародован состав женских и мужских сборных Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы, который стартует 3 ноября во французском городе Монпелье.

Как сообщили Day.Az в Федерации дзюдо Азербайджана, на трехдневных соревнованиях, проводимых в 9 весовых категориях, будут бороться 11 членов национальных сборных.

Среди женщин свои силы проверят Лейла Алиева (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг). В мужском турнире на татами выйдут Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба 60 кг), Яшар Наджафов (66 кг), Идаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев (оба 73 кг), Зелим Чкаев (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 килограмм).

Отметим, что на чемпионате Европы дзюдоисты будут выступать под руководством вице-президента федерации Эльнура Мамедли, главного тренера взрослой сборной Рихарда Траутмана, старших тренеров Эльчина Исмаилова и Славко Текича, главного тренера женской сборной Рашада Мамедова.