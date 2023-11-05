Месси назвал гол, который стал самым запоминающимся для него

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что его гол за "Барселону" в ворота "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов 2011 года стал самым запоминающимся в карьере. Слова Месси передает аккаунт "Золотого мяча" в соцсети X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я всегда говорю, что важные голы - это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира. Гол, который я всегда вспоминаю, - тот, что был забит "Реалу", когда мы победили на "Бернабеу" 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов", - сказал Месси.

30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча".

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.