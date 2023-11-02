«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за 60 лет

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" показал худший старт сезона за последние шестьдесят лет. Об этом сообщает OptaJoe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Манчестер Юнайтед" проводит худший старт с сезона‑1962/1963 годов. Подопечные Эрика тен Хага уступили в восьми из 15 первых матчей в сезоне. Хуже результат был только в сезоне‑1962/1963, когда "МЮ" проиграл девять из первых 15 встреч в сезоне", - говорится в сообщении.

1 ноября "Красные дьяволы" проиграли "Ньюкаслу" со счетом 0:3 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги и завершили выступление в турнире. На 28-й минуте счет в матче открыл Мигель Альмирон. Через восемь минут Льюис Холл удвоил преимущество, а на 60-й минуте Джо Уиллок забил третий мяч "Ньюкасла" и установил окончательный счет.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" набрал 15 очков в 10 турах и занимает восьмое место в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов манкунианцы выступают в группе А с турецким "Галатасараем", немецкой "Баварией" и датским "Копенгаген". После трех туров команда набрала три очка и занимает третье место.