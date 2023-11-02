Стартовал заключительный день соревнований чемпионатов Азербайджана и первенств Баку по аэробной и акробатической гимнастике

В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку стартовал заключительный день соревнований 7-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по аэробной гимнастике, 28-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по акробатической гимнастике, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В соревнованиях по аэробной гимнастике участвуют 110 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya", Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

На 7-м чемпионате Азербайджана по аэробной гимнастике спортсмены выступают в возрастных категориях "пре-юниоры" (2009-2011 годов рождения), "юниоры" (2006-2008 годов рождения) и "взрослые" (2005 годов рождения и старше). На открытом первенстве Баку - в возрастных категориях "малыши" (2015-2016 годов рождения), "дети" (2012-2014 годов рождения), "пре-юниоры" (2009-2011 годов рождения) и "юниоры" (2006-2008 годов рождения).

В соответствии с возрастными категориями гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп.

В 28-м чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по акробатической гимнастике участвуют 68 спортсменов (воспитанники клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, спортивного клуба "Нефтчи", Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13 Низаминского района).

Спортсмены борются за медали соревнований в составе женских пар (возрастная категория - "дети" (2007-2012 годов рождения), "малыши" (2008-2017 годов рождения), "пре-юниоры" (2005-2011 годов рождения), "взрослые" (2008 годов рождения и старше), мужских пар ("взрослые"), смешенных пар ("малыши", "пре-юниоры", "взрослые")) и женских групп ("дети" (2007-2012 годов рождения), "малыши", "пре-юниоры", "юниоры" (2004-2010 годов рождения)). Гимнасты демонстрируют балансовые, темповые и смешанные упражнения.

Соревнования проходят в течение двух дней (первого и второго ноября).