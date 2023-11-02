Сейчас идет усиленная подготовка к международным соревнованиям

Сейчас у нас идет усиленная подготовка к международным соревнованиям.

Об этом сказала в четверг Trend участница 7-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по аэробной гимнастике, спортсменка Эвелина Козловская, выступающая в возрастной категории "пре-юниоры", передает Day.Az.

"На чемпионате Азербайджана я участвую, как в индивидуальной программе, так и в составе трио. Безусловно, в составе трио ответственность возрастает, здесь ты отвечаешь не только за себя, но и подруг по группе", - подчеркнула воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Как отметила юная гимнастка, с начала следующего года она должна будет принять участие в ряде международных соревнований.

"В аэробной гимнастике меня привлекает то, что она объединяет все гимнастические дисциплины. Порой, когда зрители смотрят, кажется, мы выполняем несложные элементы, но на самом деле все не так просто, как кажется. Чтобы выполнять нашу программу, необходима спортивная подготовка, длительные тренировки", - добавила гимнастка.

Отметим, что в течение двух дней (первого и второго ноября) в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку проходят соревнования 7-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по аэробной гимнастике, а также 28-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по акробатической гимнастике.

В соревнованиях по аэробной гимнастике участвуют 110 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya", Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

В 28-м чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по акробатической гимнастике участвуют 68 спортсменов (воспитанники клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, спортивного клуба "Нефтчи", Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 13 Низаминского района).