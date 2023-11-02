28-й чемпионат Азербайджана и первенство Баку по акробатической гимнастике очень хорошо организованы, впечатления от соревнований самые положительные.

Как передает Day.Az, об этом сказали в четверг Trend участницы соревнований Айсель Мусаева, Фидан Мирзоева и Дарья Пасмурнова, выступающие в составе женской группы в возрастной категории "пре-юниоры".

"Соревнования прошли хорошо. Признаюсь, в некоторые моменты одолевало волнение, но мы его побороли. Считаю, турниры дают возможность проверить нашу физическую и психологическую подготовку", - сказала Айсель Мусаева.

Фидан Мирзоева подчеркнула, что выполнила все элементы программы.

"Восемь лет занимаюсь акробатический гимнастикой. Как и любом другом виде спорта, порой бывает сложно, но, преодолевая себя, добиваешься результатов, повышаешь свой уровень", - отметила Фидан Мирзоева.

Дарья Пасмурнова положительно оценила выступление группы на соревнованиях. "Мы выступили хорошо, но могли бы еще лучше. Организация соревнований замечательная, нам все понравилось. Участие в турнирах очень сильно мотивирует на результат", - добавила Дарья Пасмурнова.

Отметим, что в течение двух дней (первого и второго ноября) в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку проходят соревнования 7-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по аэробной гимнастике, а также 28-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по акробатической гимнастике.

В 28-м чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по акробатической гимнастике участвуют 68 спортсменов (воспитанники клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, спортивного клуба "Нефтчи", Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13 Низаминского района).