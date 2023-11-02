Али Гурбанлы стал бронзовым призером на ЧМ

Сборная Азербайджана по бодибилдингу открыла счет завоеванным наградам на чемпионате мира в Санта-Сусанне (Испания).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в зачете Men's physique (пляжный бодибилдинг) бронзовую медаль завоевал Али Гурбанлы. Это уже вторая медаль спортсмена на мундиале - в прошлом году он также стал третьим.

Отметим, что в прошлом году Гурбанлы завоевал титул чемпиона Европы.