https://news.day.az/sport/1611617.html Али Гурбанлы стал бронзовым призером на ЧМ
Али Гурбанлы стал бронзовым призером на ЧМ
Сборная Азербайджана по бодибилдингу открыла счет завоеванным наградам на чемпионате мира в Санта-Сусанне (Испания).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в зачете Men's physique (пляжный бодибилдинг) бронзовую медаль завоевал Али Гурбанлы. Это уже вторая медаль спортсмена на мундиале - в прошлом году он также стал третьим.
Отметим, что в прошлом году Гурбанлы завоевал титул чемпиона Европы.
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