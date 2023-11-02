Плодотворные тренировки и бесценный опыт

Хорошая подготовка к соревнованиям помогла мне показать лучший результат в своей возрастной группе.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend юный спортсмен Тогрул Гюльмалыев, занявший первое место на открытом первенстве Баку по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди спортсменов в возрастной категории "дети".

"Тренировки перед стартом прошли эффективно. Сегодня немного волновался, но смог сконцентрироваться на программе. Рад участию в этих соревнованиях", - сказал Тогрул Гюльмалыев.

Джамиль Хаметов, поднявшийся на вторую ступень пьедестала почета, подчеркнул, что остался доволен, тем как выполнил программу.

"Всегда есть к чему стремиться, главное - верить в свои силы и возможности. Мне нравится заниматься гимнастикой, участвовать в соревнованиях, тут мы приобретаем необходимый опыт, который, безусловно, пригодится в будущем", - отметил Джамиль Хаметов.

По словам Арифа Мамедзаде, занявшего третье место, хорошие результаты - это и большая заслуга тренеров.

"Хочу выразить благодарность тренерам за их труд, работу. Продолжу тренировки, чтобы совершенствовать свои спортивные навыки. Соревнования - это возможность проверить свои силы", - сказал Ариф Мамедзаде.

Отметим, что все три юных спортсмена являются воспитанниками клуба "Оджаг Спорт".

В течение двух дней (первого и второго ноября) в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку прошли соревнования 7-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по аэробной гимнастике, а также 28-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по акробатической гимнастике.

В соревнованиях по аэробной гимнастике приняли участие 110 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya", Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

В 28-м чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по акробатической гимнастике приняли участие 68 спортсменов (воспитанники клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, спортивного клуба "Нефтчи", Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 13 Низаминского района).