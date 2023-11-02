Сборная Азербайджана вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Рас-Аль-Хайме (ОАЭ).

Как сообщает в четверг Day.Az, команда сегодня обыграла Болгарию в 1/4 финала.

В первой половине матча ни одного мяча забито не было. Сборная Азербайджана сразу после перерыва забила два гола и получила большое преимущество. Пропустив и снова забив, наша сборная победила со счетом 3:1.

В полуфинале Азербайджан встретится со сборной Казахстана. В серии пенальти в 1/4 финала казахи обыграли Чехию (3:3, по пенальти 3:2).