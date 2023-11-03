УЕФА станет соорганизатором премии «Золотой мяч»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) станет соорганизатором церемонии вручения "Золотого мяча" в 2024 году. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

УЕФА объявил о сотрудничестве с Groupe Amaury, которой принадлежат медиакомпании France Football и L'Equipe, проводящие премию. УЕФА займется коммерческим продвижением и организацией церемонии награждения.

"УЕФА и "Золотой мяч" - это синонимы спортивного мастерства, поэтому наше партнерство станет естественным сочетанием известности и синергии, которая обещает быть просто исключительной", - заявил глава УЕФА Александер Чеферин.