https://news.day.az/sport/1611858.html УЕФА станет соорганизатором премии «Золотой мяч»
УЕФА станет соорганизатором премии «Золотой мяч»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) станет соорганизатором церемонии вручения "Золотого мяча" в 2024 году. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
УЕФА объявил о сотрудничестве с Groupe Amaury, которой принадлежат медиакомпании France Football и L'Equipe, проводящие премию. УЕФА займется коммерческим продвижением и организацией церемонии награждения.
"УЕФА и "Золотой мяч" - это синонимы спортивного мастерства, поэтому наше партнерство станет естественным сочетанием известности и синергии, которая обещает быть просто исключительной", - заявил глава УЕФА Александер Чеферин.
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