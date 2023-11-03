Автобус ФК «Нефтчи» попал в аварию

3 ноября автобус азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" попал в небольшую аварию по пути в Габалу.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе клуба, дорожное происшествие произошло в поселке Баилов, когда основной состав команды направлялся на матч 12-го тура премьер-лиги Азербайджана, который начнется 5 ноября в 16:00 в Габале.

Также сообщается, что инцидент произошел по неосторожности водителя автомобиля марки Hyundai. Никто не пострадал.