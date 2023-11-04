Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бразилии. Соревнования проходят в Сан-Паулу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер. Третьим стал канадец Лэнс Стролл ("Астон Мартин"). Квалификация была прервана во время третьего сегмента из-за сильного дождя. Организаторы сообщили, что гонка не будет возобновлена.

Гран-при Бразилии является последним из шести этапов текущего чемпионата со спринтерской гонкой. Квалификация к спринтерской гонке и сам спринт пройдут 4 ноября. Спринтерская гонка стартует в 22:30 по бакинскому времени.

Основная гонка состоится в воскресенье и начнется в 22:00 бакинскому времени.