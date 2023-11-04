Деррик Льюис и Жаилтон Алмейда сразятся в главном бою UFC Fight Night 231

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231. В главном событии вечера сойдутся тяжеловесы - Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис. Также в карде турнира сразу несколько поединков, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Основной кард

Жаилтон Алмейда - Деррик Льюис;

Габриэль Бонфим - Николас Далби;

Родриго Насименто - Дон'Тэйл Мэйс;

Кайо Борральо - Абусупьян Магомедов;

Родолфу Виейра - Армен Петросян;

Исмаэль Бонфим - Винс Пичел.

Предварительный кард

Элвис Бреннер - Эстебан Рибович;

Виктор Уго - Даниэль Маркос;

Элизеу Залески дос Сантос - Ринат Фахретдинов;

Витор Петрино - Модестас Букаускас;

Анджелла Хилл - Дениз Гомес;

Лукас Александр - Давид Онама;

Эдуарда Моура - Монтсеррат Руис;

Кауэ Фернандес - Марк Диакези.