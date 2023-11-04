Деррик Льюис и Жаилтон Алмейда сразятся в главном бою UFC Fight Night 231 - ВИДЕО
В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231. В главном событии вечера сойдутся тяжеловесы - Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис. Также в карде турнира сразу несколько поединков, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Основной кард
Жаилтон Алмейда - Деррик Льюис;
Габриэль Бонфим - Николас Далби;
Родриго Насименто - Дон'Тэйл Мэйс;
Кайо Борральо - Абусупьян Магомедов;
Родолфу Виейра - Армен Петросян;
Исмаэль Бонфим - Винс Пичел.
Предварительный кард
Элвис Бреннер - Эстебан Рибович;
Виктор Уго - Даниэль Маркос;
Элизеу Залески дос Сантос - Ринат Фахретдинов;
Витор Петрино - Модестас Букаускас;
Анджелла Хилл - Дениз Гомес;
Лукас Александр - Давид Онама;
Эдуарда Моура - Монтсеррат Руис;
Кауэ Фернандес - Марк Диакези.
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