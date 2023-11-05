https://news.day.az/sport/1612250.html Усик раскрыл сказанное Фьюри на дуэли взглядов
Усик раскрыл сказанное Фьюри на дуэли взглядов
Украинский боксер Александр Усик раскрыл сказанное британцу Тайсону Фьюри на дуэли взглядов. Его слова приводит TNT Sports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Когда мы увидели друг друга, я сказал Тайсону: "Дружище, тебе сейчас нужно как следует отдохнуть"", - рассказал спортсмен. Он подчеркнул, что не хотел никаких ярких эмоций, а выразил желание, чтобы они объявили бой.
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