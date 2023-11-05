Усик раскрыл сказанное Фьюри на дуэли взглядов

Украинский боксер Александр Усик раскрыл сказанное британцу Тайсону Фьюри на дуэли взглядов. Его слова приводит TNT Sports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Когда мы увидели друг друга, я сказал Тайсону: "Дружище, тебе сейчас нужно как следует отдохнуть"", - рассказал спортсмен. Он подчеркнул, что не хотел никаких ярких эмоций, а выразил желание, чтобы они объявили бой.