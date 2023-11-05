https://news.day.az/sport/1612254.html Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы
Азербайджанский дзюдоист Идаят Гейдаров завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит во французском городе Монпелье.
Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории 73 килограмма, встретился в финале с представителем Испании Сальвадором Касесом Рока.
Одержав победу над соперником, Идаят Гейдаров в третий раз стал чемпионом континента.
Это первая медаль национальной сборной Азербайджана по дзюдо на нынешнем чемпионате Европы.
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