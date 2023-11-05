Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

Азербайджанский дзюдоист Идаят Гейдаров завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит во французском городе Монпелье.

Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории 73 килограмма, встретился в финале с представителем Испании Сальвадором Касесом Рока.

Одержав победу над соперником, Идаят Гейдаров в третий раз стал чемпионом континента.

Это первая медаль национальной сборной Азербайджана по дзюдо на нынешнем чемпионате Европы.