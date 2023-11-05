УЕФА открыл дело в отношении "Селтика"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дисциплинарное дело в отношении шотландского "Селтика" за демонстрацию флага Палестины болельщиками на трибунах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА, передает Day.Az.

1 ноября газета The Times сообщила, что "Селтик" запретил большой группе болельщиков, которые называют себя "Зеленой бригадой", посещать матчи после неоднократного вывешивания на стадионах по время матчей палестинских флагов. Абонементы членов одного из старейших объединений фанатов, которое проводит акции в поддержку Палестины с 2012 года, аннулированы. Самый крупный конфликт на этой почве между руководством клуба и болельщиками был отмечен 25 октября во время домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с испанским "Атлетико" (2:2).

"Против футбольного клуба "Селтик" было возбуждено дело по факту потенциального нарушения статьи дисциплинарного регламента УЕФА за "использование жестов, слов, предметов или любых других средств передачи провокационных сообщений, которые не соответствуют духу спортивного мероприятия, в частности провокационные сообщения, которые имеют политический, идеологический, религиозный или оскорбительный характер". Орган УЕФА по контролю, этике и дисциплинарной ответственности примет решение в надлежащее время", - сообщили в пресс-службе.