https://news.day.az/sport/1612389.html Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы
Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы
Еще один дзюдоист из Азербайджана завоевал золотую медаль на чемпионате Европы во французском городе Монпелье.
Как сообщает Day.Az, в последний день соревнований на высшую ступень пьедестала почета поднялся азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев, который боролся в весовой категории 100 килограммов.
Спортсмен завоевал титул чемпиона Европы, победив в финале представителя Грузии Илию Суламанидзе.
Ранее золотой медали на чемпионате мира в Монпелье удостоился еще один азербайджанский дзюдоист - Идаят Гейдаров (73 кг), который в итоге стал трехкратным чемпионом Европы.
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