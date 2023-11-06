Еще один азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы

Еще один дзюдоист из Азербайджана завоевал золотую медаль на чемпионате Европы во французском городе Монпелье.

Как сообщает Day.Az, в последний день соревнований на высшую ступень пьедестала почета поднялся азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев, который боролся в весовой категории 100 килограммов.

Спортсмен завоевал титул чемпиона Европы, победив в финале представителя Грузии Илию Суламанидзе.

Ранее золотой медали на чемпионате мира в Монпелье удостоился еще один азербайджанский дзюдоист - Идаят Гейдаров (73 кг), который в итоге стал трехкратным чемпионом Европы.