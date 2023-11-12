https://news.day.az/sport/1612466.html Мбаппе посоветовали остаться королем своего народа
Мбаппе посоветовали остаться королем своего народа
Бывший футболист сборной Франции Самир Насри посоветовал игроку французского "ПСЖ" Килиану Мбаппе не переходить в мадридский "Реал", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я бы на его месте остался в "ПСЖ", вместо того чтобы уезжать в Мадрид и в 50-й раз выиграть там Лигу чемпионов. Думаю, что лучше быть королем своего народа", - сказал Насри.
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