Мбаппе посоветовали остаться королем своего народа

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри посоветовал игроку французского "ПСЖ" Килиану Мбаппе не переходить в мадридский "Реал", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы на его месте остался в "ПСЖ", вместо того чтобы уезжать в Мадрид и в 50-й раз выиграть там Лигу чемпионов. Думаю, что лучше быть королем своего народа", - сказал Насри.