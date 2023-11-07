Объявлены арбитры матча Лиги Европы "Карабах" - "Байер"

Объявлены арбитры, которые будут обслуживать игру "Карабаха", выступающего в Лиге Европы УЕФА против немецкого "Байера" на групповом этапе турнира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч будет обслуживать бригада судей из Англии.

Главным судьей станет Крейг Паусон.

Лига Европы

Групповой этап, Группа H

IV тур, 9 ноября

21:45. "Карабах" - "Байер"

Судья: Крейг Паусон

Помощники судьи: Саймон Беннетт, Ли Беттс

Четвертый судья: Джон Брукс

ВАР: Джаред Джиллетт (Австрия)

АВАР: Майкл Солсбери

Отметим, что матч состоится 9 ноября в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.