"Сабах" принимает "Морнар"

Азербайджанский баскетбольный клуб "Сабах" продолжает выступление на групповом этапе Кубка Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, сегодня, в рамках четвертого тура чемпион страны в спорткомплексе "Серхедчи" примет черногорский "Морнар". Именно со встречи против этого соперника началась кампания подопечных Бобана Митева в основной сетке еврокубка. На выезде они в драматичной борьбе уступили со счетом 75:80 и настроены взять в Баку реванш и открыть счет своим победам.

Команды отделяет в таблице лишь одно очко: "Сабах" замыкает квартет (3 балла), тогда как "Морнар" идет на третьей строчке.

Турнирная таблица: "Нимбурк" - 6 очков, "Бахчешехир Колледжи" - 5, "Морнар" - 4, "Сабах" - 3.