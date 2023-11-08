Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще 7 медалей в Турции

Еще семь медалей завоевала сборная Азербайджана на XI Универсиаде тюркских государств, организованной в Туркестанской области Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz сообщает, наши дзюдоисты прибавили призовых мест на счет нашей сборной.

Джамал Фейзиев (+100 кг) и Судаба Агаева (70 кг) завоевали золотые медали. Второе место заняла Эльнара Рашидова (+78 кг), проигравшая только в финале. Среди других наших дзюдоистов бронзовыми медалями довольствовались Нармин Амирли (78 кг), Нихад Шихализаде (90 кг), Илькин Бахшалиев (100 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

В результате количество медалей на счету сборной Азербайджана достигло 20. 12 из этих наград вручены нашим дзюдоистам, остальные - борцам вольного стиля.

Отметим, что соревнования завершились в обоих видах.