"Сабах" творит историю. Есть первая победа в групповом этапе еврокубка!

"Сабах" вписал новое достижение в историю азербайджанского баскетбола. Он стал первым отечественным клубом, которому удалось одержать победу на групповом этапе еврокубка. В четвертом туре Кубка Европы чемпион страны в спорткомплексе "Серхедчи" нанес поражение черногорскому "Морнару" со счетом 81:74.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стартовая четверть выдалась достаточно результативной. В спорткомплексе "Серхедчи" хозяева площадки поначалу действовали первым номером, но броски шли и у "Морнара", ушедшего в небольшой отрыв - 20:16.

Во второй четверти подопечные Бобана Митева продолжили погоню - игру по традиции вели Артемс Бутянковс и Кивон Девепорт, но у гостей разыгрался Марко Ковачевич, набравший к большому перерыву 9 очков - 42:33.

После перерыва ситуация на площадке кардинально изменилась. В игре наступил перелом: "Сабах" начал доминировать и завершил период с результатом +11.

В решающем отрезке матча хозяева не сбавили оборотов, одержав победу со счетом 81:74. Самым результативным игроком встречи стал Донован Смит, принесший "Сабаху" 25 очков.

Команда набрала 5 очков и делит третье-четвертое место в группе с "Морнаром".