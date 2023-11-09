Анчелотти превзошел рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов в качестве тренера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

8 ноября "Реал" в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов переиграл "Брагу" со счетом 3:0. Голами отметились Диас, Винисиус и Родригес. В самом начале встречи игрок "Браги" не реализовал пенальти. После четырех матчей "Реал" единолично возглавляет свою группу, не потерпев ни одного поражения.

Победа над "Брагой" стала для Анчелотти 116-й в карьере в рамках Лиги чемпионов. Таким образом он покорил рекорд бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.

Анчелотти возглавил "Реал" в 2021 году. За это время он привел команду к победе в чемпионате Испании в сезоне 2021/22, а также к победе в Кубке страны и в Лиге чемпионов.

Специалист ранее уже возглавлял испанский клуб с 2013 по 2015 год. Тогда ему также покорились Кубок Испании и Лига чемпионов.

В текущем сезоне "Реал" после 12 матчей чемпионата Испании, набрав 29 очков, идет на втором месте. Лидирует "Жирона" (31 очко).