Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на Кубке Океании
Сегодня в Перте состоялась жеребьевка стартующего завтра Открытого Кубка Океании.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рейтинговом турнире примут участие восемь азербайджанских дзюдоистов, узнавших своих первых соперников.
Кямран Сулейманов (66 кг) - победитель пары Патрик Зако (Центрально-Африканская Республика) - Маттиа Микелли (Италия)
Рашид Мамедалиев (73 кг) - Абель Метеллюс (Гаваи)
Нурлан Османов (73 кг) - Масаюки Терада (Таиланд)
Мурад Фатиев (90 кг) - Густаво Ассис (Бразилия)
Эльджан Гаджиев (90 кг) - Луи Кребер-Ганьон (Канада)
Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) - победительница пары Махарани Марьям (Индонезия) - Дженна Шурр (США)
Айдан Велиева (52 кг) - София Фиора (Аргентина)
Фидан Ализаде (57 кг) - Нок Еонг (Гонконг)
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре