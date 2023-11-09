"Азербайджан прилагает усилия для развития баскетбола"

"Баскетбол в Азербайджане только начинает развиваться. Они хотят восстановить это дело".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом перед матчем против Азербайджана в отборочном раунде чемпионата Европы 2025 года заявил главный тренер женской сборной Литвы по баскетболу Римантас Григас.

Эксперт рассказал, что ему известно о каждом случае в нашей команде. По его словам, он уже получил всю необходимую информацию: "Не секрет, что Виржинис Булот консультирует Азербайджан и помогает им играть в хороший баскетбол. Потому что их правительство действительно этого хочет. Азербайджан чем-то похож на Турцию и стремится развивать баскетбол в своей стране. Благодаря национализации можно сразу поднять баскетбол, но в целом вся система должна работать снизу вверх".

Отметим, что матч между Литвой и Азербайджаном начнется сегодня в 21:30.