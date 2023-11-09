Лига Европы: "Карабах" сыграл с лидером Бундеслиги - ВИДЕО

23:43

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел свою очередную игру в Лиге Европы.

Команда Гурбана Гурбанова в рамках IV тура группового этапа сыграла с немецким "Байером".

"Карабах" (Азербайджан) - "Байер" (Германия) - 0:1

Гол: Бонифаций (90+3, пенальти)

21:45

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня проводит свою очередную игру в Лиге Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова в рамках IV тура группового этапа принимает немецкий "Байер".

Хоть соперник и считается фаворитом в матче, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, ожидается, что агдамцы окажут серьезное сопротивление своему сопернику. В первой встрече чемпион Азербайджана проиграл лидеру Бундеслиги со счетом 1:5.

В другом матче группы "Хеккен" встретится с "Мольде".

Европейская лига

Групповой этап

Группа H, IV тур

9 ноября

21:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Байер" (Германия)

Судья: Крейг Поусон (Англия).

"Карабах": 99. Андрей Лунев, 6. Хулио Ромао, 7. Ясин Бенсия, 8. Марко Янкович, 10. Абдулла Зубир (к), 13. Бахлул Мустафазаде, 15. Леандро Андраде, 18. Олавио Жуниньо, 29. Марко Вешович, 44. Эльвин Джафаргулиев, 81. Кевин Медина

Резервные игроки: 23. Лука Гугешашвили, 89. Амин Рамазанов, 4. Рахиль Мамедов, 5. Максим Медведев, 17. Хамиду Кейта, 19. Редон Чика, 20. Рихард Алмейда, 27. Торал Байрамов, 30. Аббас Гусейнов, 55. Бадави Гусейнов, 66. Патрик Андраде, 90. Нариман Ахундзаде.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

"Байер": 17. Матей Ковар, 2. Йосип Станишич, 3. Пьеро Инкапье, 4. Джонатан Та (к), 8. Роберт Андрич, 10. Флориан Виртс, 19. Натан Телла, 20. Александро Гримальдо, 21. Амин Адли, 22. Виктор Бонифаций, 34. Гранит Яка.

Запасные: 1. Лукас Градецки, 36. Никлас Ломб, 6. Одилон Коссуну, 7. Йонас Хофманн, 18. Ноа Мбамба, 23. Адам Хлоек, 30. Джереми Фримпонг, 32. Густаво Пуэрта, 47. Айман Аурир.

Главный тренер: Хаби Алонсо

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова