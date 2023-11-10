Назван лучший матч Лиги чемпионов

Издание FourFourTwo составило рейтинг из матчей Лиги чемпионов, которые были признаны лучшими. Первую строчку занял поединок между итальянским "Миланом" и английским "Ливерпулем", который состоялся в сезоне-2004/2005, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ливерпуль" к перерыву уступал со счетом 0:3, но во втором тайме за шесть минут смог сделать счет равным. Дополнительное время обошлось без голов, а в серии пенальти сильнее оказалась команда из Ливерпуля - 3:2.

На втором месте оказался поединок "Барселоны" и "ПСЖ" в сезоне-2016/17, который закончился разгромной победой каталонской команды со счетом 6:1. Замкнул тройку лучших матч из сезона-1998/99 - между "Манчестер Юнайтед" и "Баварией", завершившийся со счетом 2:1 в пользу английского клуба.

В рейтинг также был включен матч прошлого сезона. На 25-м месте оказался поединок "Манчестер Сити" и мадридского "Реала", который завершился победой английской команды со счетом 4:3. Именно подопечные Хосепа Гвардиолы в итоге выиграли розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2022/23.