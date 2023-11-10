Стала известна судьба похищенного отца звезды «Ливерпуля»

Мане Диас, отец нападающего "Ливерпуля" и сборной Колумбии Луиса Диаса был освобожден местными повстанцами. Об этом сообщило британское издание "Би-би-си" со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время отец футболиста находится рядом с сотрудниками ООН.

29 октября стало известно, что родителей Диаса похитили солдаты Армии национального освобождения (АНО) Колумбии. Позже колумбийские силовики спасли мать спортсмена, после чего представители АНО выпустили заявление, что начали процесс освобождения отца игрока.

Луис Диас перешел в "Ливерпуль" летом 2022 года из "Порту". Ранее он также выступал у себя на родине. В текущем сезоне Диас провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) десять матчей, отметившись двумя забитыми мячами. "Ливерпуль", набрав 24 очка, занимает третье место в турнирной таблице.

В ближайшем матче команда под руководством Юргена Клоппа сыграет против "Тулузы" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Игра пройдет 9 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.