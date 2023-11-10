На Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку ощущения, как на чемпионате мира.

Об этом в пятницу сказала Trend тренер по художественной гимнастике из Казахстана Фатима Давлатова, передает Day.Az.

"В Международном кубке "Оджаг" участвуют 15 моих воспитанниц, все они выступают в индивидуальной программе. На турнир в Баку мы приехали первый раз. Впечатлений, конечно, масса - зал Национальной арены гимнастики в Баку большой, современный. Я немного взволнована, ощущаю себя как на чемпионате мира. Знаю, что столица Азербайджана принимала чемпионаты мира по художественной гимнастике в 2005 и 2019 годах", - сказала тренер из Казахстана.

По словам Фатимы Давлатовой, к Международному кубку "Оджаг" шла серьезная подготовка.

"Мы серьезно готовились турниру. Знаем, что в Азербайджане сильные спортсменки, также на соревнованиях много сильных гимнасток из других стран. Своим воспитанницам поставила цель удачно выступить. Для них важен соревновательный опыт, достижение своих спортивных целей", - подчеркнула она.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.

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