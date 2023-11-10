https://news.day.az/sport/1613529.html «Бешикташ» расстался с Бураком Йылмазом
«Бешикташ» расстался с Бураком Йылмазом
Турецкий клуб "Бешикташ" расстался с Бураком Йылмазом.
Как сообщает Day.Az, руководство клуба уволило Бурака Йылмаза, временно исполнявшего обязанности главного тренера "Бешикташа".
Отметим, что после отставки главного тренера "Бешикташа" Шенола Гюнеша эту должность доверили его помощнику Бураку Йылмазу.
Однако из-за неудачного выступления команды под руководством Бурака Йылмаза было решено уволить и его.
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