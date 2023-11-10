«Бешикташ» расстался с Бураком Йылмазом

Президент Ильхам Алиев: За последние двадцать лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 310 млрд долларов США, что является результатом благоприятного инвестиционного климата в нашей стране

9 ноября 12:04 (UTC+04), Официальная хроника 1 348