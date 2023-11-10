На Международном кубке "Оджаг" сильные соперники

Кубок "Оджаг" - первые международные соревнования, в которых я приняла участие

Об этом сказала в пятницу Trend юная азербайджанская гимнастка Мадина Багирова, занявшая первое место в упражнении с лентой среди спортсменок 2014 года рождения (группа А), передает Day.Az.

"Первый раз участвую в соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики. Выступать здесь очень почетно. Осталась довольна тем, как представила программу на турнире, соревнования прошли очень хорошо. Рада, что смогла порадовать своими результатами тренера", - сказала воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике.

По словам юной спортсменки, конкуренция на Международном кубке "Оджаг" сильная.

"В соревнованиях участвуют гимнастки из разных стран мира, все хорошо подготовились. Каждая участница стремится завоевать медаль, и поэтому, чтобы подняться на пьедестал почета, необходимо много и упорно тренироваться", - добавила юная грация.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.