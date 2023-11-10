Теймур Раджабов сыграет в Международном турнире по быстрым шахматам с призовым фондом около 300 000 AZN

С 14 по 19 декабря 2023 года в Москве состоится III Международный турнир по быстрым шахматам "Шахматные звезды 3.0" с общим призовым фондом 15 000 000 рублей (около 300 000 AZN), сообщили Day.Az в пресс-службе президента компании Agalarov Development, народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова.

Соорганизаторы турнира - компании "Новые Шахматы" и Agalarov Development - считают важнейшей задачей поддерживать интеллектуальный спорт и работать с молодым поколением.

Участники турнира - известные гроссмейстеры из разных стран, в том числе азербайджанец Теймур Раджабов. Также среди участников - Сергей Карякин, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Инаркиев Эрнесто, Раунак Садхвани, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

В рамках проекта "Шахматные звезды" особое внимание уделяется работе с молодым поколением и поддержке шахматных звезд будущего. Совместно с Русской шахматной школой в сети ТРК VEGAS организована серия отборочных турниров для детей до 15 лет.

К турниру традиционно присоединятся звезды шоу-бизнеса, актеры, лидеры мнений, чтобы сделать первый ход в каждый игровой день.

Всего за несколько лет турнир "Шахматные звезды" стал одним из самых грандиозных и успешных международных соревнований по шахматам. Турнир продолжает активно развиваться, в третий раз собирая на одной площадке блестящих мировых шахматистов и предоставляя возможность заявить о себе начинающим спортсменам.

Главный судья турнира - Артем Ахметов.

Торжественное открытие турнира состоится 13 декабря в ресторане Lesnoy, где пройдет официальная жеребьевка. С 14 декабря начнутся соревнования. Зрители смогут наблюдать за ходом турнира на главной площадке соревнований, БСА "Лужники", или следить за шахматными партиями онлайн - в прямом эфире социальной сети "Одноклассники".

Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин - блиц и рапид. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки. Помимо детских турниров, будут организованы открытые мастер-классы от гроссмейстеров.

Торжественное закрытие турнира состоится 19 декабря в ресторане Chin-Chin.

"Я рад, что мы популяризируем такой интеллектуальный вид спорта, как шахматы. Компания Agalarov Development вкладывает в это событие глубокий смысл, поддерживая не только известных гроссмейстеров, но, главным образом, молодых энергичных спортсменов, которые вот-вот станут новыми шахматными звездами", - говорит президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

"Важнейшим достижением турнира "Шахматные звезды" стало значительное развитие интереса к этому виду спорта среди молодёжи. Новый, третий турнир, вновь привлечет большое количество молодых шахматистов, которые получат уникальную возможность сразиться и перенять опыт ведущих гроссмейстеров. При этом понаблюдать за играми и вдохновиться на собственные победы может любой желающий. Турнир "Шахматные звезды 3.0" станет очередным ценным вкладом в развитие международного спорта, и мы приглашаем всех стать его соучастниками", - отмечает генеральный директор компании "Новые шахматы" Сеймур Гусейнов.