В прошлом году была в Баку на учебно-тренировочных сборах, познакомилась с азербайджанскими гимнастками, они большие молодцы и очень стараются на тренировках.

Об этом сказала в пятницу Trend участница 2-го Международного кубка "Оджаг", юная гимнастка из Грузии Элене Цулукидзе, передает Day.Az.

"На учебно-тренировочных сборах в Баку сдружилась с азербайджанскими гимнастками, они помогали нам тренироваться и повышать наши спортивные навыки. Сегодня я рада вновь находиться в Баку, тем более, что повод замечательный - международные соревнования", - отметила спортсменка, выступающая в возрастной категории "юниоры".

Грация подчеркнула, что в Национальной арене гимнастики созданы великолепные условия для подготовки гимнасток.

"Впечатления от Международного кубка "Оджаг" прекрасные. Наша сборная в хорошей физической форме. Я на соревнованиях представляю четыре программы. Упражнения с булавами и лентой у меня новые, и надеюсь, что выполню их без ошибок", - добавила она.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.