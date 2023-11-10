https://news.day.az/sport/1613614.html Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" на чемпионате мира в Бирмингеме - ФОТО
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" на чемпионате мира в Бирмингеме - ФОТО
Сборная Азербайджана в составе Михаила Малкина, Тофика Алиева, Адила Гаджизаде и Эльнура Мамедова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте и прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).
Как сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана, впервые в истории азербайджанской гимнастики команда заняла первое место в общекомандном зачёте по прыжкам на акробатической дорожке.
Отметим, что чемпионат мира проходит в британском Бирмингеме.
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