Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" на чемпионате мира в Бирмингеме

Сборная Азербайджана в составе Михаила Малкина, Тофика Алиева, Адила Гаджизаде и Эльнура Мамедова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте и прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

Как сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана, впервые в истории азербайджанской гимнастики команда заняла первое место в общекомандном зачёте по прыжкам на акробатической дорожке.

Отметим, что чемпионат мира проходит в британском Бирмингеме.