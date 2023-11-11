В Баку стартовал второй день соревнований 2-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй соревновательный день 2-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

2-й Международный кубок "Оджаг" проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира.

Во второй день в турнире участвуют гимнастки, выступающие в индивидуальной программе. Сегодня свои выступления продемонстрируют юные грации 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 годов рождения, а также спортсменки в возрастной категории "юниорки" (2008-2010).

Фото: Заур Мустафаев.