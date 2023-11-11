Атмосфера на Международном кубке "Оджаг" в Баку замечательная

Атмосфера на Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку замечательная, турнир вызывает положительные эмоции.

Как передает Day.Az, об этом сказала в субботу Trend бронзовый призер 2-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, спортсменка из Узбекистана Азиза Ахмадова.

Юная грация заняла третье место на соревнованиях в программе без предмета среди гимнасток 2016 года рождения (группа C).

"Очень рада, что мне выпала возможность приехать в Баку на Международный кубок "Оджаг". Организаторы турнира создали замечательные условия для всех участниц. В Узбекистане я тоже выступаю на соревнованиях, но завоевать медаль в Баку - это особое чувство", - отметила юная спортсменка.

По словам призера соревнований, она надеется вновь приехать в Баку.

"В этот раз заняла третье место, но надеюсь вновь приехать в Баку, и завоевать тут уже "золото". Баку - очень красивый город и, безусловно, есть огромное желание сюда вернуться", - добавила она.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.