https://news.day.az/sport/1613705.html Фатиев пробился в финал Кубка Океании
Фатиев пробился в финал Кубка Океании
Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) вышел в финал Открытого Кубка Океании в Перте.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале он нанес поражение британцу Джамалу Петргрейву (Великобритания).
В финале Мурад встретится с Кристофером Калжулаидом из Эстонии.
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