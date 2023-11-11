Фатиев пробился в финал Кубка Океании

Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) вышел в финал Открытого Кубка Океании в Перте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале он нанес поражение британцу Джамалу Петргрейву (Великобритания).

В финале Мурад встретится с Кристофером Калжулаидом из Эстонии.