Азербайджанские шахматисты сыграют в Мерсине

Азербайджанские шахматисты примут участие на международном турнире, начинающемся завтра в Мерсине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на него заявились гроссмейстеры Мисратдин Искендеров, Вугар Расулов, мастера ФИДЕ Ряван Алиев, Сулейман Сулейманлы и другие игроки.

В соревновании по швейцарской системе в девять туров выступят 40 шахматистов из десяти стран.