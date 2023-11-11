https://news.day.az/sport/1613706.html Азербайджанские шахматисты сыграют в Мерсине
Азербайджанские шахматисты сыграют в Мерсине
Азербайджанские шахматисты примут участие на международном турнире, начинающемся завтра в Мерсине.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на него заявились гроссмейстеры Мисратдин Искендеров, Вугар Расулов, мастера ФИДЕ Ряван Алиев, Сулейман Сулейманлы и другие игроки.
В соревновании по швейцарской системе в девять туров выступят 40 шахматистов из десяти стран.
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