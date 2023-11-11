Конкуренция на Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике высокая

Конкуренция на 2-м Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку высокая.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказала Trend тренер по художественной гимнастике спортивной школы в Алмазарском районе Ташкента (Узбекистан) Дильноза Убайдуллаева, чьи воспитанницы участвуют в соревнованиях в Баку.

"В соревнованиях участвуют сильные спортсменки, каждой важно достичь своих целей, превзойти соперниц. Несмотря на высокую конкуренцию, атмосфера на соревнованиях уважительная и дружелюбная, и это большая заслуга организаторов турнира, которые создали для нас всех великолепные условия", - сказала она.

По словам тренера из Узбекистана, в Международном кубке "Оджаг" принимают участие четыре ее воспитанницы.

"Важно участие в подобных турнирах, приобретение опыта и проверка навыков. Турнир оставил массу впечатлений, и думаю, участие в нем послужит для гимнасток стимулом на будущее", - сказала она.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.