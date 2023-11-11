Золотую медаль посвящаю всем, кто меня поддерживал

Золотую медаль, завоеванную на Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку, я посвящаю всем, кто меня поддерживал.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказала Trend золотая медалистка соревнований в упражнении с мячом среди гимнасток 2012 года рождения (группа C), азербайджанская спортсменка Мехин Гусейнова.

Воспитанница клуба "Оджаг Спорт" отметила, что ей особенно приятно завоевать медаль на международных соревнованиях в год 10-летия родного клуба.

"Поздравляю с 10-летием клуб "Оджаг Спорт". Выражаю благодарность моим тренерам за постоянную поддержку, наставления и их усердный труд. Надеюсь, в будущем добьюсь больших успехов в художественной гимнастике", - сказала она.

По словам юной спортсменки, ей нравится наблюдать за выступлениями участниц соревнований из других стран.

"В Кубке "Оджаг" принимают участие спортсменки из разных стран, мне нравится наблюдать за их тренировками, как они готовятся к выступлениям. После турнира обязательно пообщаюсь с ними, узнаю их впечатления о Баку и соревнованиях", - сказала она.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.