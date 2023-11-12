Cеребряные медали от азербайджанских дзюдоистов

В Дьере (Венгрия) проходит Кубок Европы среди юниоров по дзюдо, передает Day.Az со ссылкой на Азериспорт.

В первый день турнира Азербайджан был представлен 21 спортсменом в четырех весовых категориях.

Двое из них - Эмиль Сафаров (50 кг) и Кянан Садыхов (66 кг) - завоевали серебряные медали соревнований.