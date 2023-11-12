https://news.day.az/sport/1613805.html Cеребряные медали от азербайджанских дзюдоистов
Cеребряные медали от азербайджанских дзюдоистов
В Дьере (Венгрия) проходит Кубок Европы среди юниоров по дзюдо, передает Day.Az со ссылкой на Азериспорт.
В первый день турнира Азербайджан был представлен 21 спортсменом в четырех весовых категориях.
Двое из них - Эмиль Сафаров (50 кг) и Кянан Садыхов (66 кг) - завоевали серебряные медали соревнований.
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