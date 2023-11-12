В Баку состоялся "Забег Победы"

Объявлены победители очередного благотворительного забега в Баку под названием "Забег Победы", посвященного Великой Победе Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, победителем забега, организованного Министерством молодежи и спорта, стал Александр Яценко. Дистанцию ​​в 10 км он преодолел быстрее всех.

Тогрул Мамедли финишировал вторым, Бахтияр Аскерли - третьим.

Отметим, что забег, который прошел под лозунгом "Вперед - с гордостью" и в котором приняли участие 1660 участников, стартовал в Приморском бульваре, рядом с фонтаном "Семь красавиц".

Забег охватывал 2 разные дистанции (5 км и 10 км). Победителями объявлены те, кто первым преодолел дистанцию ​​10 км.

В "Забеге Победы" также приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, его заместитель Мариана Василева и начальник управления спорта министерства Эльнур Мамедов.

Отметим, что "Забег Победы" проводится с 2021 года.