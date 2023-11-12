Состоялась церемония награждения победителей "Забега Победы" - ФОТО
В Баку состоялось награждение победителей "Забега Победы", посвященного Великой Победе Азербайджана в Отечественной войне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, среди женщин первое место заняла Ульяна Дадашова, второе - Юлия Белькова, третье - Милана Халилова.
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов вручил призы победителям мероприятия.
Победителем забега стал Александр Яценко. Дистанцию в 10 км он преодолел быстрее всех. Тогрул Мамедли финишировал вторым, а Бахтияр Аскерли - третьим.
Всех троих спортсменов наградила заместитель министра Марьяна Васильева.
Награда также была вручена самой старшей участнице забега - Танриверди Халиловой (84 года).
Отметим, что в проводимом с 2021-го года "Забеге Победы" также приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, его заместитель Мариана Василева и руководитель управления спорта министерства Эльнур Мамедов.
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