https://news.day.az/sport/1613856.html Азербайджанский боец ММА стал чемпионом в рамках турнира Eagle FC 54
Азербайджанский боец ММА стал чемпионом в рамках турнира Eagle FC 54
Азербайджанский боец ММА Рамин Султанов стал новым чемпионом Eagle FC.
Как передает Day.Az, 11 ноября в рамках турнира, который прошел в Татарстане, он сразился с дагестанцем Магомедом Курбановым. Р.Султанов заставил сдаться Курбанова, успешно проведя удушающий прием в четвертом раунде.
Eagle FC принадлежит бывшему российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову.
За всю свою карьеру в ММА азербайджанский боец выиграл девять боев и потерпел лишь одно поражение.
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