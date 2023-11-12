Азербайджанский боец ММА стал чемпионом в рамках турнира Eagle FC 54

Азербайджанский боец ММА Рамин Султанов стал новым чемпионом Eagle FC.

Как передает Day.Az, 11 ноября в рамках турнира, который прошел в Татарстане, он сразился с дагестанцем Магомедом Курбановым. Р.Султанов заставил сдаться Курбанова, успешно проведя удушающий прием в четвертом раунде.

Eagle FC принадлежит бывшему российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову.

За всю свою карьеру в ММА азербайджанский боец выиграл девять боев и потерпел лишь одно поражение.