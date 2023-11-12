Испытываю невероятные ощущения от выступления в Национальной арене гимнастики в Баку

Счастлива завоевать медаль Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку. Испытываю невероятные ощущения от выступления в Национальной арене гимнастики.

Как передает Day.Az, об этом сказала в воскресенье Trend юная гимнастка из Турции Элиф Эдже Биргин, завоевавшая на соревнованиях в Баку "бронзу" в упражнении с лентой среди гимнасток 2011 года рождения (группа A).

"Соревнования проходят прекрасно, меня переполняют эмоции радости и восхищения. В Баку созданы потрясающие условия для спортсменок, я в восторге от гимнастической арены. Вначале переживала, выходить на ковер в таком большом зале волнительно. Однако, выступление прошло хорошо, я смогла собраться и выполнить программу", - сказала турецкая гимнастка.

По словам юной спортсменки, она хочет вновь приехать в Баку на соревнования. "Когда турниры организованы так профессионально, получаешь большое удовольствие от соревновательного процесса. Тут концентрируешься только на своей программе", - добавила она.

Отметим, что 2-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике проходит 10-12 ноября. В соревнованиях участвуют 325 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, и 21 команда в групповых упражнениях. В целом во 2-м Международном кубке "Оджаг" принимают участие представительницы 14 стран мира, которые выступают в различных возрастных категориях.